Прешвечлїва побида керестурских столнотенисерох

ЧУРОҐ – Столнотениски клуб „Русин” початком фебруара, у Чуроґу одбавел дзешате коло, односно перше коло у другей полусезони Южнобачкей лиґи процив екипи СТК „Гайдук” и зазначел прешвечлїву побиду зоз максималним резултатом 0:4.

За екипу СТК „Русин” на тим першенственим стретнуцу бавели: Михайло Сабадош, Матей Сабадош и Стефан Горняк.

1. Небойша Аврамов – Михайло Сабадош – 1:3.

2. Небойша Кизич – Матей Сабадош – 1:3.

3. Радослав Златанов – Стефан Горняк – 0:3.

4. Аврамов/Кизич – Сабадош/Сабадош – 0:3.

Столнотенисере Русина зоз побиду отворели другу полусезону, дзе на госцованю у Чуроґу прешвечлїво победзели зоз резултатом 0:4 у партийох. СТК „Русин” ше после дзешец одбавених колох и далєй находзи на першим месце на таблїчки зоз освоєнима 17 бодами.

Шлїдуюце 11. коло СТК „Русин” будзе бавиц 15. фебруара у спортскей гали у Руским Керестуре процив екипи СТСУ „Гайдук 2023” зоз Кули.