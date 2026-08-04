Прешвечлїва побида Коцурцох

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” зоз Коцура, внєдзелю, 2 авґуста у Коцуре одбавел штварте пририхтуюце стретнуце процив екипи ФК „Напредак” зоз Надалю и победзел зоз резултататом 3:0.
ФК „Искра” – ФК „Напредак” – 3:0. Ґоли за екипу Искри дали: Лука Дорокхази, Давид Неделькович и Алекса Дорокхази.
За екипу Искри на стретнуцу бавели: Александар Филеп, Михайло Буила, Павле Човс, Лука Дорокхази, Милорад Ваяґич, Филип Хромиш, Зоран Сердар, Миладин Срданов, Марко Секулич, Дамян Ґубаш, Давид Неделькович, а до бависка ище вошли: Алекса Дорокхази, Урош Неделькович, Бошко Ґакович, Давор Зорич, Славиша Салонтаї и Матия Новак.
Шлїдуюце и остатнє пририхтуюце стретнуце пред початок першенства екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 9. авґуста у Коцуре, зоз екипу ФК „Русин” зоз Руского Керестура.