Прешвечлїва побида Коцурцох

КОЦУР – Искрово кадети одбавели всоботу, 16. мая у Коцуре осме коло у другей полусезони ПФЛ Суботица за кадетох, процив екипи ОФК „Вербас” и прешечлїво победзели, а резултат бул 8:1.

ФК „Искра” – ОФК „Вербас” – 8:1. Ґоли за екипу Искри дали: Дарко Салонтаї (2), Василиє Дукич (2), Димитриє Коматина (2), Бошко Ґакович и Урош Неделькович.

За екипу Искрових кадетох бавели: Серґей Сакач, Далибор Караґача, Бошко Ґакович, Матия Новак, Василиє Дукич, Димитриє Коматина, Дарко Салонтаї, Славиша Салонтаї, Урош Неделькович, Дарко Уйфалуши и Лука Дорокхази (c).

До бависка вошли Серґей Салонтаї и Илия Майкич, а на лавочки ище були Владан Попович.

У шлїдуюцим колу екипа Искри будзе бавиц на соботу, 23. мая, у Фекетичу, процив екипи ФК „Ядран”.