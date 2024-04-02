Прешвечлїва побида Русина

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометни клуб „Русин”, всоботу 30. марца, у спортскей гали у Руским Керестуре бавел першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини – ґрупи А, процив екипи РК „Червинка” зоз Червинки и зазначел побиду зоз резултатом 41:34 (21:20).

Русин наступел у составе – Петар Пирожек, Михайло Мудри (1), Виктор Микита (4), Лука Стойков (2), Стефан Маркович, Филип Орос (8), Матия Чапко (2), Борис Югик (4), Вукан Вуйович (3), Алекса Костелник (9), Филип Ноґо (2), Лазар Плавшич, Филип Тома (6).

Найефикаснєйши бавяч на стретнуцу бул Урош Пролич зоз екипи РК „Червинка”, а посцигнул аж седемнац ґоли, док ше у екипи Русина визначели Алекса Костелник зоз дзевец и Филип Орос зоз осем посцигнутима ґолами.

Идуце 11. першенствене стретнуце РК „Русин” будзе госцовац у Бездану, дзе будзе бавиц процив екипи РК „Ґрафичар”.