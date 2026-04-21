Прешвечлїва побида у Сивцу

СИВЕЦ – Кадети Фодбалского клуба „Русин” одбавели всоботу, 18. априла, у Сивцу шесте першенствене стретнуце, дзе бавели процив екипи Полету и прешвечлїво победзели, а конєчни резултат бул 1:5.

ФК „Полет” – ФК „Русин” – 1:5. Ґоли за екипу Русина дали: Теодор Штранґар (2), Тони Орос, Матей Макаї и єден бул авто-ґол.

За екипу Русина бавели: Марко Драґутинович, Марко Колошняї, Лука Фа, Даниєл Надь, Тони Орос, Алекс Цвайґ, Теодор Штранґар, Алекса Сопка (c), Андрей Чижмар, Давид Джуня и Матей Макаї. До бависка ище вошол Марко Илич.

Екипу водзел Деян Йолич.

Екипа Русина у седмим колу шлєбодна, док у осмим колу будзе бавиц на нєдзелю, 3. мая.