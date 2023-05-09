Прешвечлїва побида

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере Русину младшей катеґориї предлужую стретнуца у своєй Розвойней лиґи, та того викенду на Ярашу у Руским Керестуре бавели процив екипи зоз Сириґу, а хтору победзели з резултатом 9:3.

Млади русиновци през цале стретнуце ше твардо борели, а найвецей побиди допринєсол Лука Тасич хтори дал аж шейсц ґоли, потим Тони Надь, Марко Еделински и Михайло Шомодї хтори дали по єден ґол.

Окрем нїх, за Русин бавели и – Тони Сивч, Лука Зелич, Андрей Надь, Страхиня Кришич, Алек Малацко, Дориян Попович, Стефан Такач и Филип Бурчак. Тренер, Деян Йолич.