Прешвечлїви домашнї

РИДЇЦА – У другим колу ярнєй часци Першенства, однсоно 9. колу Рукометней лиґи Войводини, рукометаше Русина, внєдзелю 24. марца, госцовали у Ридїци дзе у Школскей сали процив РК „Кляїчево Чонопляˮ одбавели з резултатом 33:25 (20:12).

У русинових шорох найлєпше ше указали Иґор Варґа и Вукан Вуйович, хтори отримовали яку-таку ровновагу у бависку. Заш лєм, вельо гришки у охрани як и у нападу, и мале число резервних бавячох було процив Русиновей екипи.

Найуспишнєйши ґолґетере за Русин були – Вукан Вуйович хтори посцигнул 8 ґоли, Иґор Варґа дал 7 ґоли, Виктор Микита 4, Милутин Бутурович 4, Мирослав Виславски 1, Филип Ноґо 1, док наступали и Петар Пирожек, Неманя Стойков и Марко Колошняї.

У шлїдуюцим 10. колу, до Спортскей гали приходзи друга екипа Червинки Яфа и будзе то нагода виправиц цо препущене на госцованю у Ридїци.