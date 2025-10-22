Прешвечлїви процив Липару

ЛИПАР – Младши катеґориї Фодбалского клуба „Искра” внєдзелю, 19. октобра, у Липару одбавели два пририхтуюци стретнуца процив екипи ФК „Липар” и зазначели обидва прешвечлїви побиди.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до другей и до пиятей класи основней школи.

ФК „Липар” 2014 – ФК „Искра” 2014 – 0:6. Ґоли за екипу Искри 2014 дали: Л. Макаї (2), Савич (2), Радошевич (1), Мишич (1).

За екипу Искри 2014 бавели: Дьордє Сердар, Лука Макаї, Реля Савич, Вукашин Яковлєвич, Матея Мишич, Стефан Ерґелашев, Серґей Сакач, Милия Радошевич и Киш Яна.

ФК „Липар” 2017 – ФК „Искра” 2017 – 0:6. Ґол за екипу Искри дали: Филеп (2), Марко Макаї (2), Дюрдїч (1) и Сердар (1).

За екипу Искри 2017 бавели: Петар Шербула, Арсениє Радошевич, Маша Хромиш, Марко Макаї, Максим Макаї, Лазар Филеп, Давид Филеп, Василиє Дюрдїч, Илия Ковачев, Урош Булич и Алекса Сердар.

Екипу ФК „Искра” 2014 и 2017 водзел Неманя Родич.