Претаргнута неґативна серия

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” одбавел внєдзелю, 12. октобра, у Коцуре дзевяте першенствене стретнуце ВФЛ Сивер процив екипи ФК „Сутєска” зоз Бачкого Доброго Поля и зазначела побиду зоз резултатом 1:0 и уписала важни три боди.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Ненад Петкович, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Мариян Малацко, Марко Неделькович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич, Боривой Цветкович и Алекса Дорокхази.

Єдини ґол на стретнуцу дал Марко Неделькович.

До бависка вошли Оґнєн Салонтаи, Марко Секулич и Димитриє Ґрубачич, а на лавочки ище бул Саша Загорянски.

У шлїдуюцим 10. першенственим колу ВФЛ Сивер екипа Искри будзе бавиц на нєдзелю, 19. октобра, у Бачким Петровцу процив екипи ФК „Младосц”. Стретнуце почнє на 15 годзин.