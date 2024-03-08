Превентивни препатрунки у 170 здравствених установох у Сербиї

СЕРБИЯ – Министерство здравя и того викенду запровадзує акцию превентивних препатункох у 170 здравствених установох у Сербиї. Препатрунки буду орґанизовани на нєдзелю, 10. марца, од 8 по 16 годзин.

Гражданє годни окончиц кардиолоґийни препатрунки, превериц кревов прицисок, уровень ґлукози, триґлицеридох и голестеролу у креви.

Медзи установами у хторих годно окончиц препатрунки и ДЗ Нови Сад (у обєкту Лиман) и ДЗ „Велько Влахович” у Вербаше. Препатрунки ше нє заказує, заинтересовани гражданє лєм треба же би пришли у периодзе од 8 по 16 годзин.

Хороти шерца и кревових судзинох найвекша причина охорйованя и умераня у Сербиї и у швеце. Кардиолоґийни хороти найчастейше спричинюю фактори ризику хтори мож контроловац, лєбо лїчиц, а то високи прицисок, векша тїлесна маса, куренє и нєдостаточна физична активносц.

Зоз орґанизованьом превентивних препатрункох держава жада указац на значносц превенциї и же би таки препатрунки були доступнєйши гражданом, пише у сообщеню Дому здравя Нови Сад.