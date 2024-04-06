Превентивни препатрунки у Дому здравя 7. априла

ВЕРБАС – З нагоди Медзинародного дня здравя, у Дому здравя „Велько Влахович” у Вербаше, на нєдзелю 7. априла, у термину од 8 пo 16 годзин буду орґанизовани безплатни превентивни препатрунки. Заказованє нє потребне.

Гражданє годни зробиц кардиолоґийни препатрунки, ЕКҐ, меранє кревового прициска, одредзованє уровня ґлукози, триґлицеридох и холестеролу у креви.

Превентивни препатрунки на нєдзелю буду орґанизовани у коло 170 здравствених установох у Сербиї.

Хороти шерца и кревових судзинох водзаца причина за охорйованє и умеранє у Сербиї и швеце. У векшини случайох кардиолоґийни хороти виволани зоз факторами ризика хтори ше можу контроловац и лїчиц, а то високи кревови прицисок, затитосц, куренє и нєдостаточна физична активносц.