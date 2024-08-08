През два днї два стретнуца у Водици зоз Марию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пондзелок ше у Риме, у базилики Санта Мария Маджоре и шицких церквох котри зоз ню обєднани, а медзи нїма и Водица при Руским Керестуре, означена Шнїгова Мария. Вовторок у Водици означене и швето Преображеня Господнього, кед ше по традициї пошвеца овоц.

Наша Церква, як мала шестра базилики Санта Мария Маджоре означела швето Шнїговей Мариї у церкви и Водици. З тей нагоди до Водици пешо у процесиї пришли млади паломнїки зоз Швайцарскей, Нємецкей и Австриї зоз священїком о. Андреасом Яйндлом зоз семинариї котра припада заєднїци Традиционалного християнства римокатолїцкей Церкви.

Вовоторок вирни и того року у красним чишлє означели швето Преображеня Господнього. Уж традицийно члени Церковного одбору порихтали овоц за шицких вирних котри пришли до Водици.