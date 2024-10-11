През илустрациї дзецинских кнїжкох путує до швета

Млада уметнїца Ивана Бучко, по походзеню Бачинчанка, народзена 1997. року, закончела Штредню школу за дизайн „Боґдан Шупутˮ у Новим Садзе, 2020. року дипломовала ґрафични дизайн на Академиї уметносци у Новим Садзе, а того истого року ше уписала и на мастер студиї на истей тей академиї.

Ивана млада, енерґична уметнїца зоз оштим оком за деталї, розвива ше у визуалних уметносцох и визуалней комуникациї у корпоративним окруженю, док хаснує свойо хвильково схопносци диґиталних и ручно нарисованих илустрацийох же би створела єдинствени резултати. Як ґрафични дизайнер жада охабиц свой тирваци шлїд у индустриї, ма уродзену креативносц и з оштрим дизайновим сензибилитетом напредує у професийним окруженю. Робела на визуалних приказох дружтвених медийох за велї компаниї, брендовала билтени, илустовала у часопису за дзеци „Заградкаˮ, илустровала сликовнїцу за дзеци „Животинїˮ хтору видало НВУ „Руске словоˮ и други вельочислени часпописи и кнїжки.

Робела на Факултету технїчних наукох у Новим Садзе од 2023. року як асисистент-сотруднїк у настави за ґрафичне инжинєрство и дизайн. Розвивала ше у науки, помагала професором у настави и студентом же би витворели свойо цилї у ученю дизайну и ґрафичного инжинєрства хтори єй фах и интересованє. У тей хвильли илуструє дзецински кнїжки.