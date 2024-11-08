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През викенд на Новосадским сайме будзе Вистава златарства и годзинкарства

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 19 Опатрене

НОВИ САД – На Новосадским сайме од нєшка, 8 новембра по пондзелок, 11. новембер будзе отримана 27. медзинародна вистава златарства и годзинкарства СЯЙ. През викенд будзе и вистава минералох, фосилох и драгоциного каменя ҐЕМЕКСПО.

Очекує ше же на Вистави златарства и годзинкарства СЯЙ наступя викладаче зоз Сербиї, Турскей, Нємецкей и Литваниї, а тиж и ище и трицец викладаче на вистави ҐЕМЕКСПО зоз Сербиї, Горватскей, Босни и Герцеґовини и Турскей.

Роботни час сайма од 8 по 19 годзин, а на пондзелок, 11. новембра од 10 по 16 годзин.

Програму мож опатриц на тим линку.

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