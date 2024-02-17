През викенд у Зомборе ше означує Дзень городу

ЗОМБОР – Знагоди 275 рокох елибертациї города Зомбора пририхтана програма рижнородних манифестацийох зоз хторима ше означи Дзень города зоз слоґаном „Зомбор – приповедка о городу хтори тирва 1749–2024”.

Означованє Дня городу Зомбора тирва од 16. по 19. фебруар, а програма облапя спортски стретнуца, вистави, представи за дзеци и старших. Орґанизовани и фахово преподаваня, роботнї и презентациюя Зомбора як города зоз богатим културним змистом.

Уход на шицки манифестациї ше нє напралацує.

Цалу програму мож опатриц на тим линку.