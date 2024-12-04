Отримана презентация буджета за 2025. рок

ШИД – После 20 дньох явней розправи, вчера, 3. децембрa у сали Скупштини општини Шид отримана явна презентация Нарису Одлуки о буджетa општини Шид за 2025. рок.

Буджет представела руководителька Оддзелєня за финансиї и буджет Општинскей управи Ядранка Недич и наглашела же є проєктовани у складзе зоз потребами гражданох општини як и директних и индиректних хасновательох буджету.

О Нарису буджета ше ма вияшнїц и Општинска рада, а вец предлог будзе послати Скупштини општини Шид и одборнїки даю конєчно слово о општинскей каси за 2025. рок.