Презентация ИПАРД мирох у Вербаше и Кули

ВЕРБАС – У организацији ЛАГ Шерцо Бачки, на ютре, 03. априла представнїки Министерства польопривреди, лєсарства и водопривреди отримаю презентацию актуалних ИПАРД 3 мирох потримовки польопривреди и руралним развою у Вербаше и Кули, преноши интернет портал општини Вербас.

Заинтересовани годни достац информациї о отворених и планованих конкурсох и то през: Миру 1 – Машини и вибудов; Инвестициї до физичного маєтку польопривредних ґаздовствох – потримовка инвестицийом до материялних средствох и технїчни злєпшаня (вибудов обєктох и набавка польопривредней механїзациї);

Миру 3 – Преробок и маркетинґ; Инвестициї до физичного маєтку хтори ше дотикаю преробку и маркетинґу польопривредних продуктох и продуктох рибарства;

Миру 7 – Рурални туризем; Диверсификация польопривредних ґаздовствох и розвой дїлованя хторому циль звекшанє ступня розвою економских активносцох у руралних подручйох, през диверсификацию польопривредних активносцох, снованє малих подприємствох и отверанє роботних местох у руралних подручйох.

Презентациї буду у Вербаше у малей сали општини Вербас на першим поверху на 10 годзин.