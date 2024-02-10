Презентациї за польопривреднїкох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Жимскей школи, штварток 8. фебруара, у погосцительним обєкту „Бостон” отримана седма презентация за польопривреднїкох котру орґанизовала Землєдїлска задруґа „Капсикум Анум”.

По тераз на презентацийох госцовали рижни компаниї котри представяли свойо продукти, алє ше тиж и дискутовало о проблемох и ришеньох.

Присутним на презентациї було найинтересантнєйше кед ше бешедовало о паприґи, понеже то найзаступенша заградкарска култура котру людзе пестую у Руским Керестуре.

Госци були и зоз Польопривредней фаховей служби зоз Вербасу, вони зоз предсидательом Здруженя паприґарох Владимиром Варґом бешедовали о актуалней теми коло еАґрару, а потолковане же цо треба сполнїц же би ше достало 18.000 динари субвенциї за жем, 17.000 за сертификоване шаце и 5.000 динари за купене гориво.

Зоз осиґуруюцей хижи Триґлав осиґуранє людзом подробнєйше толковали коло осиґураня за 2024. рок. Бешедовали о дефинованю суми осиґураня, фазох преценьованя чкоди и на концу одвитовали на питаня.

На штвартковей презентациї, госци були: компания „Ките” зоз Нового Саду, потим компания „Cosmocel” зоз Беоґраду и компания „Bayer” тиж зоз Беоґраду.

Остатня презентация будзе отримана на вовторок 13. фебруара, у погосцительним обєкту „Бостон” на 16 годзин, а на презентацию можу присц шицки котри заинтересовани.