Презентовани Каритасов проєкт, а потим ушорени теметов

ДЮРДЬОВ – У просторийох Грекокатолїцкей парохиї Рождества Пресвятей Богородици у Дюрдьове, воботу, 15. новембра отримана роботня на котрей презентовани два проєкти Каритасу Епархиї св. Миколая, а котри буду реализовани у дюрдьовскей парохиї.

На презентациї, координатор Каритаса Елемир Джуджар представел обидва проєкти и заплановани активносци на зменшованю ризику од елементарних нєпогодох и защити животного штредку. Проєкти ,,Response“ и ,,Green acts“ хтори финансийно помогли Реновабис (Renovabis) и Каритас зоз Линцу (Caritas Linz), a циль им едуковац гражданство и школски дзеци о природних непогодох, защити животного штредку, климатских пременкох и можлївосцох рециклованя одпаду. Звекшац анґажованє младих и волонтерох на активносцох зменшаня ризику од елементарних нєпогодох. Прето на презентациї бешедоване о будуцим сотруднїцтве и реализациї проєктох, алє и уключованю младших и старших парохиянох до їх реализациї. Заплановани активносци на проєктох буду тирвац по конєц юния шлїдуюцого року и буду реализовани там дзе найзагроженши места од природних нєпогодох на териториї Општини Жабель.

После презентациї у парохиї, а у рамикох єдного з проєктох на грекокатолїцким теметове орґанизована роботна акция на його ушорйованю.

Презентацию проєктох, орґанизовали Каритас Епархиї св. Миколая, у сотруднїцтве зоз дюрдьовску парохию и церковним одбором дюрдьовскей церкви котри буду сотрудзовац и у їх реализациї.