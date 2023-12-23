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Презентовани руски вилїйово єдзеня

автор М. Афич
автор М. Афич 36 Опатрене

ЗРЕНЯНИН – На другим Фестивалу Крачунских колачох – чесницох, 21. децембра представела ше и руска заєднїца зоз єдзенями хтори ше рихта на Вилїю. Нашо єденя презентовали представителє Служби Националного совиту Руснацох и Здруженя женох „Байка” з Руского Керестура.

На Фестивал наш НС достал поволанку од Канцелариї за културну дипломатию з Беоґраду, а попри нашого на манифестацию ше одволали ище НС Горватох, Русох и Поляцох. Найвецей викладачох традицийного крачунского колача векшинского народу, було з околних банатских местох, а вони участвовали и у змаганю за найкрасшу чесницу.

Руска заєднїца ше представела зоз єдлами котри ше рихта на Вилїю, а то капущанїки и бобальки, а їх пририхтованє велї нащивителє штанду могли видзиц и у „Русинским традиционалним кувару”, котри на сербским язику видало НВУ „Руске слово”.

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