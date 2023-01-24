Придата опрема за порушованя самостойней роботи

ШИД – Помоцнїк предсидателя општини Шид за социялну политику Небойша Илич з представнїками гуманитарней орґанизациї „АСБ“ нащивели хасновательох же би им придали опрему за початок власней роботи, а слово о фризерскей опреми.

У децембру прешлого року подписани контракт о донованю опреми за шейсц хасновательох и єдну ромску орґанизацию з подруча општини у рамикох проєкту хтори запровадзую нємецка гуманитарна орґанизация „АСБ“ з потримовку нємецкого Министерства вонкашнїх дїлох и локалних самоуправох у Сербиї.