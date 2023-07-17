Придаванє хлєба и дзецински танци другого дня „Коцурскей жатви”

КОЦУР – Провадзаци програми тогорочней културней манифестациї „Коцурска жатва” и стретнуцa младих у Коцуре отримани всоботу пополадню, 15. юлия на площи опрез Дому култури.

Перша часц програми другого дня „Коцурскей жатви” почала зоз кратким дефилеом дзецинских фолклорних ансамблох коцурских Културно-уметнїцких дружтвох „Жатва” и „Завичайне врело” и Дома култури Руски Керестур. Дзивки зоз упеченим хлєбом предводзели процесию, пооблєкани до руского, сербского, мадярского и ромского народного облєчива и на тот способ представели народи хтори жию у Коцуре.

Госцох и присутних нащивительох привитала предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали, а шлїдзело и традицийне уручованє хлєба. Хлєб, хтори упечени зоз нового жита и, як визначене, представя нагоду радовац ше новому житу, новому хлєбу и новому животу, прияла заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич.

По законченю тей часци програми, присутни валалчанє и госци могли уживац у танцох домашнїх дзецинских фолклорних ансамблох КУД „Жатва”, КУД „Завичайне врело” и Дома култури Руски Керестур. Зоз громким аплаузом наградзена кажда точка наймладших танцошох.