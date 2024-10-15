Приґревица надбавела Русин

ПРИҐРЕВИЦА – Рукометни клуб „Русин” соботу 12. октобра у Приґревици одбавел треце першенствене стретнуце Трецей лиґи Войводини процив екипи РК „ПИК Приґревица” и зазначели пораженє зоз резултатом 48:29 (23:11).

За РК „Русин” наступели – Петар Пирожек, Михайло Мудри, Виктор Микита, Борис Югик, Матия Чапко, Марко Слива, Филип Ноґо, Филип Тома и Стефан Дюрко.

При керестурских рукометашох найвецей ше визначели Марко Слива зоз посцигнутима седем ґолами, а тиж ефикасни були и Виктор Микита хтори дал шейсц ґоли и Филип Тома и Михайло Мудри хтори дали по пейц ґоли.

У идуцим 4. колу першенства Трецей лиґи Войводини РК „Русин” будзе бавиц на соботу 19. октобра у Руским Керестуре процив екипи РК „Гайдук” Бешка.