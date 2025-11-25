Пригодна програма з нагоди Дня школи (фото+видео)

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йованович Змай”, вчера 22. новембра, зоз пригодну програму преславени Дзень школи.

У програми участвовали школяре нїзших класох котри танцовали, виведли драмску сличку, шпивали и рецитовали на сербским и руским язику, а на стихи Йована Йовановича Змая.

Директорка школи Любица Клепич привитала присутних, школяром и занятим повинчовала Дзень школи, а Меланиї Миханяк, наставнїци сербского язика винчовала одход до пензиї.

Школярох котри рецитовали и шпивали на руским язику пририхтали учителька Єлена Кухар и наставнїца музичней култури Татияна Барна.