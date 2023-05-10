Пригварка на орґанизацию окружного змаганя з биолоґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Национални совит рускей националней меншини (НСР) упутел пригварку Сербскому биолоґийному дружтву на орґанизацию окружного змаганя зоз биолоґиї, хторе було 23. априла у ОШ „Доситей Обрадович” у Зомборе, а на хторим участвовали и школяре зоз Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

Пригварка, хтору подписали предсидатель НСР Йоаким Рац и предсидателька Одбору за образованє НСР Олена Папуґа, послана прето же школяре зоз керестурскей школи достали ришовац тести на сербским язику, та наставнїца мушела тести на змаганю прекладац на руски язик.

У пригварки, ше гвари же уж вецей роки Национални совит рускей националней меншини вєдно зоз Покраїнским секретариятом за образовванє, управу и национални меншини – заєднїци уклада вельки усиловносци же би ше школяром хтори маю наставу на руским язику обезпечело преложени тести на шицких уровньох змаганя зоз шицких предметох и за основну и за стредню школу. И з тей нагоди тести були преложени и на час послани орґанизаторови змаганя – Сербскому биолоґийному дружтву, прето нє було оправданя же би ше их нє послало до школи у хторей отримане змаганє.

Национални совит рускей националней меншини протестує и трима же таки препущеня нєдопущуюци, бо то школяром, хтори участвую на змаганю спричинює додатни стрес и зменшує можлївосц поробиц тести на найлєпши можлїви способ, гвари ше у пригварки.