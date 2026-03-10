Приява за вируцованє шмеца при каплїчки

КОЦУР – Еколоґийни рух Вербас поднєсол прияву Комуналней инспекциї процив особох котри нєдавно витоварели приколицу шмеца опрез каплїчки, односно на просторе дзе то забранєне.

Еколоґийни рух Вербас зоз прияву приложел и фотоґрафиї на котрих видно особи котри витоваряю шмеце, и реґистарцийни ознаки з авта на котрим пришли особи котри витоварели шмеце.

Подношителє прияви од Комуналней инспекциї вимагали же би вишли на терен, и же би виновнїком наложели же би позберали шмеце, и же би достали урядове обвисценє о превжатих каребних мирох.