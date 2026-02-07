Прияви за леґализацию предлужени по 8. фебруар до пол ноци

БЕОҐРАД – Термин за подношенє приявох за леґализацию предлужени до нєдзелї, 8. фебруара до пол ноци, прейґ сайту до 9. фебруара.

Министерка будовательства, транспорту и инфраструктури Александра Софрониєвич виявела же термин за подношенє приявох же би ше уписало до катастру бесправно збудовани обєкти предлужени за три днї. Так прияви мож посилац по нєдзелю 8. фебруар до 24:00 годзин.

У вербаскей општини приявиц ше годно ище нєшка и наютре, 7. и 8. фебруара, од 8 по 14 годзин, у будинку Општинскей управи Вербас, на адреси Маршала Тита 89. Тиж, приявйованє можлїве и прейґ онлайн платформи, як и у обєктох Пошта Сербиї.

Општинска управа Жабель у своїх Mесних заєднїцох, у Дюрдьове, Ґосподїнцох и Чуроґу, нєшка, 7. фебруара и на ютре, 8. фебруара орґанизує помоц гражданом котри заинтересовани за придаванє приявох за евидентованє и упис права на нєрухомосци. Гражаданє можу достац помоц и придац прияви: у будинку Општини Жабель, оддзелєнє за урбанизем, будовательство, озаконєнє и транспорт, и у Меснєй заєднїци у Дюрдьове, у Ґосподїнцох як и у Чуроґу. Помоц потримовки годно достац од 8 по 15 годзин.

На подручу општини Шид до тераз за упис нєлеґалних будинкох и их леґализацию приявене коло 30.000 будинки. По словох Бранислава Чубрила, руководителя Оддзелєня за урбанизем, комунално квартельни и маєтно правни питаня Општинскей управи, слово о хижох, помоцних будинкох, шопох, ґаражох и других будинкох хтори по закону муша буц уписани. Гражданє могли приявйовац будинки на шалтерох пошти, а найвецей у канцелариї Оддзелєня за урбанизем, хтори потим зоз провадзацу документацию прешлидзени до републичней Аґенциї за просторне планованє.

Прияву за леґализованє обєкта мож поднєсц и онлайн прейг сайту svojnasvome.gov.rs, дзе доступни и предписаня и информациї о трошкох и способе прияви, а прияви прейґ тей системи мож придац и 9. фебруара до пол ноци (24:00 годзин).