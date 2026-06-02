ДружтвоРутенпресскупштина општиниТексти

Приєм гражданох будзе каждей стреди

автор С. Саламун
автор С. Саламун

ЖАБЕЛЬ – Од того тижня гражданє општини Жабель можу побешедовац зоз предсидательом Општини Жабель Урошом Радановичом.

Циль таким розгварком ефикаснєйше ришованє каждодньових дилемох або проблемох котри вплївую на каждодньови живот гражданох, лєпша комуникация з локалну заєднїцу, суґестиї и предклади котри значни за животни штредок локалней заєднїци.

Термин за розгварку мож заказац кажди роботни дзень на число телефона 021/210-22-88 при секретарки предсидателя Општини Жабель або на predsednik@zabalj.ls.gov.rs. Приєм гражданох при предсидательови будзе каждей стреди од 10 по 16 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Новинарови Руского слова нєдошлєбодзене присуство на схадзки СО...

Одбор за културу предложел розподзельованє средствох зоз Покраїни

Розписани Конкурс за проєкти младих

Руснаци на Интернационалним фестивалу у Чаню

Ревиялне стретнуце новосадских хорох