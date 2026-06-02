Приєм гражданох будзе каждей стреди

ЖАБЕЛЬ – Од того тижня гражданє општини Жабель можу побешедовац зоз предсидательом Општини Жабель Урошом Радановичом.

Циль таким розгварком ефикаснєйше ришованє каждодньових дилемох або проблемох котри вплївую на каждодньови живот гражданох, лєпша комуникация з локалну заєднїцу, суґестиї и предклади котри значни за животни штредок локалней заєднїци.

Термин за розгварку мож заказац кажди роботни дзень на число телефона 021/210-22-88 при секретарки предсидателя Општини Жабель або на predsednik@zabalj.ls.gov.rs. Приєм гражданох при предсидательови будзе каждей стреди од 10 по 16 годзин.