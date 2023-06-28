Приєм и дарунки школяром ґенерациї

КУЛА – Општина Кула, уж традицийно, вчера орґанизовала шветочни приєм за школярох ґенерациї зоз седем основних, медзи нїма и Школа за основне музичне образованє (ШОМО) и трох штреднїх школох у населєних местох општини. Медзи школярами були и школяре ґенерациї з Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” Ребека Сабадош и Маша Керекеш, та Иван Планчак школяр ґенерациї у ШОМО.

Школяром на винїмковим успиху и вельким труду повинчовал предсидатель Општини Дамян Милянич, та наглашел же кулска општина медзи першима запровадзела наградзованє найлєпших. Вон тиж здогаднул на финансийну потримовку и шицким штредньошколцом и студентом з тей општини.

Предсидатель Милянич школяром ґенерациї придал и традицийни пригодни дарунки: лап топи, квеце и кнїжки, и пожадал им успих у дальшим школованю.

Зоз найлєпшима школярами на шветочносци були и директоре школох, оддзелєнски старшини и родичи.