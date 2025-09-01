ОбразованєРутенпресТексти

Приєм першокласнїкох у Дюрдьове

автор С. Саламун
автор С. Саламун 9 Опатрене

ДЮРДЬОВ – Пияток, 29. авґуста у дюрдьовскей Основней школи Йован Йованович Змай бул святочни приєм першокласнїкох.

Школярох и їх родичох привитала Любица Клепич, директорка школи, а потим за будуцих першокласнїкох школяре котри у тим школским року руша до другей класи, за першокласнїкох зоз своїма учительками пририхтали пригодну програму у котрей танцовали, шпивали и рецитовали по руски и по сербки.

У тей ґенерациї формовани два сербски оддзелєня у котрих будзе по 28 школярох. Руске оддзелєнє нє формоване понеже ше за обаразованє на руским язику, при уписованю до школи, опредзелєли родичи троїх дзецох.

Першокласнїком учительки буду Милана Милин и Мария Тртич.

