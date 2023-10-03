НОВИ САД – На шветочним приєму студентох першого року основних академских студийох на Филозофским факултету у Новим Садзе покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц Зоран Милошевич, вчера додзелєл стипендиї найлєпше ранґованим студентом.

Зоз Оддзелєня за русинистику стипедиї додзелєни обидвом студентком, хтори ше того року уписали на основни академски студиї.

Приєм за нову ґенерацию студентох основних академских студийох зоз Оддзелєня за мадярски язик, Оддзелєня за словацки язик, Оддзелєня за румунски язик, Оддзелєня за руски язик и Оддзелєня за сербски язик и литературу Филозофского факултету отримани у Шветочней сали факултета.

Секретар Милошевич наглашел же тоти стипендиї єдно вредносне порученє и ясни сиґнал жаданя за напредком и твореньом материялних доброх, алє же праве людзе найвекши капитал у часох хтори приходза. То важне идентитетске питанє и можеме го ришиц, насампредз, зоз тима хтори оконча трансфер знаня. Язик то цошка цо мушиме чувац, наглашел ресорни секретар.

По його словох, очуванє рижнородносци наших културних нашлїдствох твори тото дружтво таким красним, сообщене зоз покраїнскей Влади.

Ви, цо доприношице твореню чловеколюбивей атмосфери, праве ви слуп културного идентитету нашей заєднїци и дзекуюци вашому племенїтому порученю нашо дружтво постава амбиєнт толеранциї и порозуменя. Окреме ше пишим з вами, гварел Милошевич.

Деканка Филозофского факултета у Новом Садзе Ивана Живанчевич Секеруш наглашела же сотруднїцтво медзи Факултетом и Покраїнским секретариятом за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц успишне, а присутним студентом пожадала вельо успиху у студираню.

Спонукаюца мира Покраїнскей влади облапи того року стипендованє найлєпше ранґованих студентох першого року на студийских групох: Мадярски язик и литература, Румунски язик и литература з другим романским язиком и културу, Руски язик и литература, Сербски язик як нємацерински лєбо странски язик и литература и Сербски язик и литература.

Поєдинєчни винос стипендийох 20.000 динари, у тирваню од дзешец мешаци, а у плану стипендованє студентох истих студийских ґрупох и шлїдуюцого школского року.