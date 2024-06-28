Приєм за школярох ґенерациї у Општини Кула

КУЛА – Приєм за школярох ґенерациї котри орґанизує локална самоуправа Општини Кула, отримани вчера, 27. юния у шветочней сали Општини, а вредни пригодни награди школяром уручел предсидатель Општини Дамян Милянич и директорка Народней библиотеки у Кули, Драґана Дуркович.

Приєм ше традицийно орґанизує за найлєпших школярох у праве законченим школским року, котри пришли зоз седем основних школох зоз шицких местох општини, а медзи нїма и зоз основней музичней школи, як и зоз штирох штреднїх школох з општини.

Медзи наградзенима школярами и школяре ґенерациї зоз Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, Теодор Штранґар и Мария Жирош, а школяр ґенерециї у Школи за основне музичне образованє Иван Фейди, тиж Керестурец.

На приєму попри школярох були и директоре школох, класни старшини и родичи.