Приклад добрей пракси котри треба предлужиц

Успих у заєднїцкей роботи нє завиши лєм од єдней особи, алє од векшини членох котри позберани у єдним Одбору або Роботним целу. Порихтаносц векшини членох и їх дзека за активну роботу праве тото цо на концу пресудзи чи ше у шлїдуюцих штирох рокох дацо наисце у заєднїци поруша або пременї

Такой на початку мандата 2019. року положени добри фундаменти за функционованє Роботного цела за младих у його новим зволаню. Принєшени Правилнїк о роботи у котрим визначени конкретни цилї и плани у дальшей роботи, як и конкретни улоги и задлуженя за каждого члена у Роботним целу. Софинансованє проєктох за младих у рускей заєднїци затримало приоритет медзи активносцами котри унапрямени ґу младим. Медзитим, тоти добри фундаменти ше, нажаль, пошвидко добре почали кивац кед вибила пандемия корона вирусу, котра коло два роки парализовала цали швет. У тих нєсиґурних и нєвигодних часох, кед ше з мешаца на мешац ситуация нєпреривно меняла, присподобйовали зме ше ґу обставином яки пановали у нашей держави и провадзели шицки безпечносни мири котри ше теди запровадзовали. Цешиме ше у тим же зме у тих часох младих поволовали на осторожносц и одвичательносц, алє и на шмелосц и мудросц же би ше заплановани проєкти за младих заш лєм у одредзеней мири запровадзело. Гоч число проєктох и активносцох у шлїдуюцих двох рокох було вельо менєй як звичайно, дзекуюци резултатом превенциї и вакцинациї ситуация ше концом 2021. конєчно врацела на старе.

Просеково зме рочнє мали вецей як 10 проєкти зоз вецей местох у котрих жию млади зоз рускей заєднїци. Попри младих зоз трох наших найвекших местох: Руского Керестура, Коцура и Дюрдьова, котри ше на наш Конкурс за софинансованє проєктох за младих у рускей заєднїци рочнє звичайно явяю зоз вецей проєктами, мило нам же ше и младеж зоз других местох одшмелєла порушац дацо зоз своїма парняками. Року 2021. и 2022. найвекша часц нашого буджету, котри виношел 350.000 динари була унапрямена на софинансованє проєктох за младих, зоз чим зме могли потримац скоро шицки проєкти яки нам сцигли на Конкурс зоз котрима облапене вельке число младих. Тиж так, окрем финансийней потримовки проєктом за младих, порушани и даскельо власни активносци Роботного цела за младих. У сотруднїцтве зоз КУД „Дюра Киш” зоз Шиду, 2021. и 2022. року орґанизоване викенд друженє младих под назву: „Друженє рускей младежи у Шидзе” котре було добре нащивене, а упечатки младих котри у тим участвовали позитивни и красни. Нашо профили на дружтвених мрежох Фейсбук и Инстаґрам, дзе млади можу провадзиц шицки нашо активносци, у остатнїх двох рокох були барз активни дзекуюци Тат’яни Буила котра задлужена же би их водзела и отримовала. Попис жительства 2022. року котри бул барз важни, и нє прешол без уключованя Роботного цела за младих до його промоциї при младих Руснацох. Конкурс за виробок промотивного видео знїмку за попис жительства як резултат мал три квалитетни промотивни видео знїмки котри направели нашо млади. Вони вихасновани за промоцию попису жительства на дружтвених мрежох. Гоч зоз шицкого наведзеного мож заключиц же Роботне цело за младих вредно робело, заш лєм нашо активносци на рижних уровньох могли буц и лєпши.

У каждим колективним целу єст членох котри ше баржей закладаю за заєднїцку роботу яка им додзелєна. З оглядом на тото же ше робота у Одборох и Роботних целох Националного совиту базує на волонтеризму, кажде ше спрам власних чувствох и можлївосцох анґажує у тей роботи. У Роботним целу за младих котре у своїм остатнїм мандату мало 9 членох, случело ше же ше єден член лєм раз, або два раз за тоти штири роки роботи, зявел на схадзки.

Тиж так, тото цо нам ше, нажаль, нє удало витвориц то уключованє до програми Нови Сад – Европска престолнїца култури, як и медзисобно ше повязац зоз младима зоз других Националних совитох, односно заєднїцох. На вецей семинарох и обукох на котрих сом як предсидатель Роботного цела за младих мал нагоду присуствовац, нєпреривно ше наглашовало медзисобне повязованє-умрежованє же би ше препознали заєднїцки интереси котри можу привесц до заєднїцких активносцох и проєктох. Праве прето барз важне витвориц контакти зоз младима зоз заєднїцох котри нам, насампредз, подобни, як цо то на приклад: Словаци, Поляци, Чехи, Українци и други.

На концу найважнєйше наглашиц же шицки котри ше жадаю уключиц до роботи Националного совиту и його орґанох муша буц свидоми же успих у заєднїцкей роботи нє завиши лєм од єдней особи, алє од векшини членох котри позберани у єдним Одбору або Роботним целу. Предсидателє, вшелїяк, тоти особи котри у нашей найважнєйшей институциї маю инициятиву и орґанизую-координую розлични идеї и становиска у своїх целох. Медзитим, порихтаносц векшини членох и їх дзека за активну роботу праве тото цо на концу пресудзи чи ше за шлїдуюци штири роки дацо наисце у заєднїци поруша або пременї. Щиро ше наздавам же ше до нового зволаня Роботного цела за младих прицагню нови особи котри принєшу нови ентузиязем и идеї, алє же ту останю и тоти котри у прешлим мандату були пожертвовни и вредни. Така комбинация оможлїви же би Роботне цело за младих затримало свой епитет прикладу добрей пракси кед слово о уключованю младих до роботи Националного совиту Руснацох, алє и до живота рускей заєднїци вообще.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.