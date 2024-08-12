За нами историйно найцеплєйши юлий одкеди уведзени мераня, а темпрература у просеку була висша за 6 ступнї. Пред нами ище єдна цеплотна габа хтора потирва до пол авґуста и за хтору ше предвидзує же годна досягнуц температури блїско штерацетому ступню.

Фаховци гваря же конвективни бурї наставаю теди кед маме вельо цеплого и влажного воздуху хтори ше дзвига под дїйством сили жимного воздуху. И то би нє було нїч нєзвичайне, або драматичне кед би нє було климатских пременкох, хтори тото зявенє дзвигли на нови уровень.

Пояшнєня фаховцох глаша же кед атмосфера цеплєйша, може прияц вецей водовей пари. Температура на планети просеково поросла за ступень, цо значи же прима 7% вецей водовей пари як скорей. Водова пара жридло з котрого бурї черпаю свою моц. Кед бурйова система ма на розполаганю вецей водовей пари, вец ше можу розвиц моцнєйши витри у околїску, можу ше продуковац векши количества дижджу за кратши час и векши каменєц. Прето кажда идуца буря потенцийно ма шанси же би була моцнєйша и руйнуюцша.

Тото нє нєсподзивює и очековане є же таки случованя постаню интензивнєйши. Чи их будзе вецей нєизвесне, може их буц лєм два раз до рока, алє їх моц будзе кажди раз руйнуюцша. Тоти бурї чежко напредок проґнозовац, а точну локацию мож одредзиц кед є уж формована и кед руши. Мож лєм повесц же зме у перманентним ризику и же их будзе и того лєта, и идуцого, и у будучносци.

Очиглядне же наша инфраструктура нє порихтана за таки бурї и нєобходне би було пририхтац ю на нови климатски условия. Вилїви хтори ше нам случую наставаю пре подле отримованє канализацийней мрежи, алє и кед би була идеално пририхтана, вона нє достаточна же би прияла таки вельки количества води. Правена є по стандардох котри одвитовали клими пред трицец роками, а тераз клима вельо екстремнєйша.

Стандарди ше убудуце буду мушиц меняц, а випатра же ми шицко погришно робиме, бо бетонуєме и рубеме древа. У будучносци можеме очековац ище горши бурї, прето прилагодзованє климатским пременком наш императив уж нєшка, а исную и рижни ришеня. Проблем вилїву по улїцох вимага же бизме престали знїщовац желєни поверхносци, треба их зачувац же би могли упиц звишок води.

Як гваря фаховци потребни вельки инфраструктурни инвестициї на злївнїкох, одводних цивох, а ришенє би було и у поджемних колекторох води. Гоч исную велї лоґични ришеня, барз чежко порушац механїзми за системске прилагодзованє климатским пременком, а за тото, вшелїяк, потребни и буджет. Нажаль, упечаток же компетентни маю други приоритети.

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