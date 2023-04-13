Розподзелєни средства по обласцох зоз Конкурсу

НОВИ САД – Схадзка Управного одбору (УО) нашей найвисшей институциї култури Заводу за културу войводянских Руснацох, отримана у новосадскей Улїци Матици сербскей 15.

Схадзку водзел предсидатель УО Серґей Тамаш, а на дньовим шоре було пейц точки о хторих члени одлучовали. Найзначнєйши ше одношели на розподзельованє средствох по обласцох зоз Конкурсу, як и приношенє одлуки о розписованю Конкурсу за софинансованє програмох и проєктох у обласци очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци нашей заєднїци у Републики Сербиї у тим року.

Як пояшнєне на схадзки применєни исти принцип розподзельованя средствох по обласцох яки и бул, а слово о суми од милион динари за програми хтори ше одноша на очуванє и пестованє нєматериялного скарбу култури Руснацох опредзелєне 700.000 динари, а за програми хтори ше одноша на сучасну уметнїцку творчосц 300.000 динари.

Правила конкурованя од скорей познати шицким апликантом хтори ше по тераз приявйовали на Конкурс хтори отворени од 18. априла по 21. май 2023. року. Нєобходни обвисценя и формулари за приявйованє – Приявни формулар 2023, мож найсц на сайту Заводу за културу войводянских Руснацох на тим линку.

Резултати вреднованя Проєктох фаховей Комисиї буду познати найпознєйше 30 днї од дня законченя приявйованя.

Одлуки о тих найзначнєйших точкох єдногласно прилапени.

Под точку Рижне на схадзки винєшени думаня и идеї о вецей манифестацийох и активносцох хтори ше одноша на потенциялни проєкти.