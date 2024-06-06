Прилапени одлуки о софинансованю проєктох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох, стреду 5. юния отримана схадзка Управного одбору тей институциї.

На Дньовим шоре було пейц точки, а найзначнєйши ше одношели на розпатранє звиту и Предкладу ранґ лїстини фаховей Комисиї за оценьованє проєктох послатих на Конкурс за софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметности рускей заєднїци у Републики Сербиї и приношенє Одлуки о розподзельованю средствох по Конкурсу.

На Конкурс апликовали 21 здруженє, а спрам фахових оценох за дзеветнац апликантох одобрени средства. Пре нєкомплетну документацию и нєблагочасове посиланє и нєоправдани достати средства по прешлорочним конкурсу одбити проєкт: Pakt Ruthenorum – Медзинародни Волонтерски Камп 2024. Комисия препоручела же би други одбити проєкт Новинскей асоцияциї Руснацох у програми очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу – Автентични идиоми у руским язику вифинансовал Завод звонка Конкурсу.

За обидва програми – очуваня и пестованя нєматериялного културного скарбу и сучасней уметнїцкей творчосци розподзелєни средства у виносу од 1,3 милиони динари.