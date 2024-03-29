Прилапени ребаланс буджета општини Вербас

ВЕРБАС – На 28. схадзки Скупштини општини Вербас, хтора отримана 27. марца, на дньовим шоре булa 21 точка, на схадзки присуствовали 26 од 36 одборнїкох а єдна з найважнєйших одлукох же прилапени ребаланс буджета за 2024. рок.

Як гварене, ребаланс нєобходни пре репроґрам, же би ше могло на 20 мешачни рати вимириц длуство спрам подприємства НС Ґрадитель, хтори настал у прешлих рокох. По прилапеней одлуки о ребалансу буджета вкупни буджет за 2024. рок виноши 3.058.302.141.

Дата согласносц и на дополнєну програму дїлованя и на програму за хаснованє средстох з буджету општини Вербас за ЯКП „Стандард” за 2024.

Прилапени и звити о роботи и о материялно финансийним дїлованю за 2023. рок за ЦФК „Драґо Йовович”, Явну библиотеку „Данило Киш”, за Културни центер Вербас, Центер за социялну роботу, Ґеронтолоґийни центер, Апатикарску установу, Туристичну орґанизацию општини Вербас и Явну аґенцию за зоохиґиєну и польопривреду општини Вербас.

СО Вербас прилапела и Одлуку о анґажованю ревизора за окончованє екстерней ревизиї закончуюцого рахунка општинского буджета за 2023. рок и информацию о ступню усоглашеносци планованих и реализованих активносцох зоз програми дїлованя явних подприємствох за период 01. 01. 2023. по 31. 12. 2023. зоз анализу дїлованя и мирами за одстраньованє поременценя у їх дїлованю.

На концу схадзки прилапене ришенє о образованю Координацийного цела за превенцию насилства и алтретованя у основних и штреднїх школох на териториї општини Вербас.