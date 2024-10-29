Прилапени вименки документох Завода за културу

РУСКИ КЕРЕСТУР – Двацец шеста схадзка Националного совиту Руснацох (НСР) отримана прейґ зум платформи у присустве єденац членох, цо було достаточнє же би ше о точкох дньового шора принєсло одлуки. На Дньовим шоре було пейц точки и углавним ше одношели на пременки и доплнєня документох Завода за културу войводянских Руснацох, як и правилнїкох НСР.

Сущносц, як пояшнєл директор Завода за културу войводянских Руснацох, Саша Сабадош, розподзельованє средствох хтори достати по ребалансу буджета, а тиж так пременки у софинансованю проєктох Завода.

Тото ше насампредз одноши на ревизию музейней збирки у Руским Керестуре, обявйованє дисертациї др Ани Римар Симунович – „Мит о завичаю и творчосци Михайла Ковача”, означованє 150-рочнїци од народзеня владики Дионизия Нярадия и купованя архивского фийовкара за одкладанє фотоґрафских плочох.

З оглядом же мандат Надпатраюцого одбору Заводу за културу войводянских Руснацох вицекол, члени НСР єдногласно прилапели одлуку же би нови Одбор бул у составе Славко Бучко, Ясмина Надь и Валентина Колошняї.

На схадзки НСР прилапена Одлука о пременки Правилнїка о хаснованю просторийох НСР у Коцуре. Як поведзене на схадзки у Правилнїку треба пременїц и назву просторийох на просториї Националного совиту рускей националней меншини.

Принєшена и одлука о додзельованю позарядових стипендийох за школярох и студентох зоз дополнєньом и за предшколски возрост. Обгрунтованє тей одлуки було же маме мало школярох хтори уписани до наших оддзелєньох у предшколским и школским возросту, а тиж так и на Оддзелєню за Русинистику. Стипендованє би було велька потримовка нє лєм школяром и студентом алє и родичом.

Под точку Рижне предсидателька Одбору за образованє НСР информовала же пошвидко мож очековац учебнїки за перши штири класи у виборней настави. Вшелїяк за похвалу и податок же пошвидко, после дванац рокох, будзе отримана и перша годзина на мацеринскей бешеди у Суботици.