Прилапени значни одлуки

НОВИ САД – У Заводу за културу войводянских Руснацох, вовторок, 20. фебруара, отримана схадзка Управного одбору.

На схадзки було седем точки Дньового шору о хторих ше розправяло. Углавним ше одношели на прилапйованє Одлукох хтори допринєшу ефикаснєйшей роботи Заводу. То, насампредз, Одлука о прилапйованю Звита о оконченим пописованю маєтку и у вязи зоз тим обовязкох. Принєшени и Одлуки о прилапйованю финансийного звиту, звиту о роботи, як и Одлуки о розподзельованю добитку за прешли рок. Спрам податкох зоз закончуюцого рахунку Завода за културу войводянских Руснацох за 2023. рок, нє було добитку.

Члени прилапели и Одлуку о вименкох Плану явней набавки и набавки на хтори ше Закон нє применює за чечуци рок.

Тиж так шицки дали согласносц на дополнєнє Правилнїка о орґанизациї и систематизациї роботох хтори предложел директор Заводу Саша Сабадош.