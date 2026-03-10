Принєшени одлуки о вецей значних точкох

ШИД – На схадзки Скупштини општини (СО) Шид хтора отримана вчера, 9. марца, одборнїки принєсли вецей значни одлуки хтори були на дньовим шоре.

СО констатовала задзекованє члена Општинскей ради Николи Йовича и за нового члена меновала Вуядина Васича.

Тиж одборнїки дали согласносц на контракт о явно приватним партнерстве за вибудов новей явней ґаражи и вименєли одлуку о явних местох за паркиранє.

СО дала согласноц на дїлованє явно комуналних подприємствох „Стандард” и „Водовод” за 2025. рок и прилапела звити о роботи установох хторим локална самоуправа снователь.

На схадзки принєшени и вецей одлуки з обласци кадрових питаньох у компетенциї локалней самоуправи, а на схадзки дополнєти дньови шор з точку розришеня потерашнєй директорки Народней библиотеки „Симеон Пищевич” Славици Варничич, а за о.д. директора меновани Марко Поле.

На скупштини бул присутни и активно участвовал и народни посланїк у Народней скупштини Сербиї Деян Булатович.