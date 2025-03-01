Принєшени вецей значни одлуки

ШИД – На дзешатей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, 8. фебруара одборнїки вигласали одлуку о концесийним акту за проєктованє, финансованє, вибудов и управянє зоз ґаражу и явнима паркинґами.

Тиж прилапени и звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносоцох подприємствох ЯКП „Станадард“ и „ Водовод“ и Заводу за урбанизем, а прилапени и вименки статухох Народней библиотеки „Симеон Пищевич“ и Културно образовного центра.

СО тиж констатовала преставанє мандату одборнїчки Йовани Бакайлич, зоз лїсти Александар Вучич „Шид ютре“ и потвердзела мандат новей одборнїчки зоз спомнутей лїстини Валентини Живкович зоз Соту.

Одборнїки констатовали и задзекованє, пре здравствени причини, потерашнєй директорки Музею наївней уметносци „Илиянум“ Мариї Покаряц, а на тоту длужносц як о.д. до єдного рока, меновали Йовану Бакайлич.

СО тиж принєсла и вецей одлуки з обласци урбанизма зоз своєй компетентносци як и маєтно правних питаньох.

На початку схадзки, скорей прилапйованя дньового шора одборнїк опозици Зоран Шапоня гварел же дньови шор „нє одвитуюци“ и же би го требало прешириц з точками спрам актуалного стану у держави и општини, владаюца векшина тото нє прилапела и одборнїки опозициї такой нащущели скупштинске зашеданє.