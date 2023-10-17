Приповедальнї о емпатиї и менталним здравю на язикох националних меншинох

НОВИ САД – На тогорочним осмим Фестивалу менталного здравя будзе орґанизоване вецей як 40 рижнородни подїї, а єден з нїх и Приповедальнї о емпатиї и менталним здравю на мадярским, руским и словацким язику.

Приповедальнї буду на вовторок, 17. октобра од 18 по 19:30 годзин у Културней станїци Свилара (Дьордя Райковича 6б).

Приповедальнї на словацким, мадярским и руским язику о емпатиї буду водзиц психолоґи, а циль им отвориц простор за бешеду о емпатиї и менталним здравю и на меншинских язикох, цо пошлїдково приведзе до розконареносци диялоґу о тих темох и так буду доступнєйши векшому числу гражданох. Приповедальнї наменєни ширшей публики, зоз окремну наглашку на родичох хтори бешедую на тих язикох стої у сообщеню.

Програму буду водзиц: на словацким язику Татиана Тополска, на мадярским Ана Петрович, на руским язику Ребека Планчак.

Приявиц ше мож прейґ тих линкох:

https://euinfo.civicatalyst.org/rusinski,

https://euinfo.civicatalyst.org/madjarski,

https://euinfo.civicatalyst.org/slovacki

Подїя ше отримує у рамикох осмого Фестивалу менталного здравя у Новим Садзе. Цалу програму мож опатриц на тим линку: http://izjzv.org.rs/app/FMZ/

Фестивал од 2016. року орґанизує Институт за явне здравє Войводини у сотруднїтве зоз релевантнима установами и орґанизациями, а потримує го Городска управа за здравє Городу Нового Саду и Делеґация Европскей униї у Републики Сербиї.