Пририхтованя за Фестивал новей рускей шпиванки 33. „Ружова заградка”

НОВИ САД – През викенд, у новим будинку Радио-телевизиї Войводини на Мишелуку у студию зняти шпиванки хтори буду виведзени на Фестивалу новей рускей шпиванки 33. „Ружова заградка”.

Фестивал будзе на нєдзелю, 5. марца зоз початком на 20 годзин на велькей сцени „Йован Дьордєвич” у Сербским народним театре у Новим Садзе, а на нїм того року буду виведзени 15 нови композициї. Шпивачох буду провадзиц два оркестри РТВ: Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер зоз чим ше збогаци скарбнїца руских народних шпиванкох хтори настали на дотерашнїх фестивалох.

У ревиялней часци популарни фестивалски шпиванки одшпиваю шпиваче, учашнїки на прешлих фестивалох як цо Борис Маґоч, Саня Дивлякович, Ивана Привизер, Катарина Кочиш, Алексей Сивч…

И того року публика годна гласац за найлєпшу интерпретацию, а жири одлучи о награди за найуспишнєйши текст, композицию и аранжман.

Дзекуюци сучасним технолоґийом цали Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, тиж и на другей програми Радио-телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.