Пририхтованя за малу матуру кажде рано на РТВ

НОВИ САД – Пошвидко покладанє закончуюцих испитох, та мали матуранти маю нагоду на РТВ превериц знанє и здогаднуц ше важних фактох, кажди роботни дзень у рамикох Раншей програми.

Екипа емисиї „Я виберам” хтора уж седми рок екранизує задатки зоз малей матури, пририхтала сет нових питаньох зоз закончуюцих тестох зоз шицких седем предметох.

Кажди задаток, зоз толкованьом професора, илустровани зоз анимациями креативного тиму РТВ, та школяре можу лєгчейше провадзиц толкованя.

Задатки ше находза на урядовим Ют’юб каналу емисиї „Я виберам”.