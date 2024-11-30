Пририхтує ше положиц памятну плочу Сенки Бенчик

БАЧКА ТОПОЛЯ – Вчера, у Доме култури у Бачкей Тополї, порадзене же би ше на фамелийну хижу Сенки Бенчик (1973–2021) народзеней Папуґа зоз Нового Орахова положело памятну таблу по 28. децембер того року.

На поради о тим були домашнї, заменїк городоначалнїка Бачкей Тополї Нимрод Томик, предсидателька Совиту МЗ Б. Тополя Гайналка Шипош, як и власна шестра покойней Сенки Бенчик, и спред Националного совиту Руснацох, предсидателє ВО Желько Ковач и Одбору за образованє Олена Папуґа.

Памятну таблу порихтане финансовац КУД Петро Кузмяк” з Нового Орахова зоз средствох локалней самоуправи. Одбор за образованє од вчера по пондзелок, 2. децембра, електронски ше вияшнї о тим предкладаню, а наш Национални совит на своєй шлїдуюцей схадзки 4. децембра ма предкладанє потвердзиц.

То будзе основа за законску процедуру котра ше ма применїц за поставянє спомин таблох, прейґ Министерства култури, а кед шицко будзе потвердзене, як плановане, табла будзе одкрита 17. януара 2025. року кед будзе локална преслава Дня Руснацох, зоз пригоду програму.

Сенка Бенчик визначна професорка руского язика зоз хторим ше занїмала на вецей польох, од преподаваня у виборней настави, прейґ радио емисийох по науково роботи и други анґажованя з тей обласци у ширшей рускей заєднїци.