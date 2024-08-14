Пририхтує ше Руски християнски календар за 2025. рок

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перша схадзка коло пририхотваня Руского християнского календара за 2025. рок отримана, пондзелок 8. авґуста у парохиї у Руским Керестуре. На схадзки ше зишли члени НВУ „Руске слово” зоз членами редакциї „Дзвони” у нєподполним составе.

На схадзки главна и одвичательна редакторка Олена Планчак-Сакач менована за редакторку Календара, место потерашнього, длугорочного редактора Миколу Шанту, хтори одходзи до пензиї, а догварени теми и змист за наиходзаци Календар 2025.

Одредзени и датум по хтори треба придац рукописи, а то 1. октобер, док би Календар зоз друкарнї вишол, як и потераз, концом новембра. Рукописи сотруднїки можу посилац на адреси plancako@gmail.com або vladislav.varga@gmail.com.

Кед слово о християнских темох, найвецей ше буду одношиц на означованє рочнїцох у шлїдюцим року, а найзначнєйша з нїх то 1700-рочнїца першого Екуменского собору у Ефесу, 165-рочнїца пошвецаня церкви у Водици, а будзе обробена и тема уж блаженей шестри Софрониї Ерделї котра у процесу преглашеня за святу. У другей часци календара, медзи иншим, тематски будзе обробена 80-рочнїца од снованя НВУ „Руске слово”.

На схадзки були присутни представнїки Новинско-видавательней установи „Руске словоˮ – главна и одвичательна редакторка Олена Планчак-Сакач и директор Установи др Борис Варґа, як и редакторе Микола Шанта и Микола М. Цап. Спред Християнского часопису „Дзвониˮ представителє були одвичательни редактор о. Владислав Варґа и член о. Михайло Шанта.