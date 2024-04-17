Пририхтує ше Стретнуце руских школох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У заєднїцкей орґанизациї Дружтва за руски язик, литературу и културу, Националного совиту Руснацох (НСР) и його Одбору за образованє, 01. юния (собота), у Вуковаре и Петровцох у Републики Горватскей, будзе отримане 26. Стретнуце руских школох.

Домашнї 26. Стретнуцу руских школох, буду Основна школа Антуна Бауера у Вуковаре и Подручна школа Петровци, хтора би з тей нагоди и означела 110-рочнїцу як збудовани будинок школи.

У догварки зоз домашнїма зоз НСР предложене же би на стретнуце ишло до пейц особи (штверо школяре и єдна учителька, лєбо тройо школяре и два учительки) зоз каждого места дзе ше отримує порядна настава на мацеринским язику и зоз местох дзе ше руски язик зоз елементами националней култури учи як виборни предмет. Школяре зоз Дюрдьова, Нового Саду, Вербасу, Коцура, Руского Керестура, Нового Орахова, Бачкей Тополї, Савиного Села и Кули, одпутовали на автобусу, а школяре зоз Сриму на комби превозки.

Трошки одходу до Вуковару и Петровцох обезпечел Национални совит Руснацох прейґ Одбору за образованє а у заєднїцким сотруднїцтве зоз Друштвом за руски язик, литературу и културу.