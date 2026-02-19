РутенпресСпортТексти

Пририхтуюце стретнуце процив Каравукова

автор Д. Барна
автор Д. Барна 35 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб Русин, пондзелок 16. фебруара у Спортскей гали у Руским Керестуре одбавел пририхтуюце стретнуце процив екипи ФК Полет зоз Каравукова и страцел зоз минималним резултатом 1:0.

На тих стретнуцох бавели дзеци хтори ходза до трецей класи основней школи.

ФК „Русин” 2016 – ФК „Полет” 2016 –0:1.

После законченого першого стретнуца, екипи одбавели ище єдно, дзе обидвоме тренере дали нагоду бавиц младшим дзецом и дзецом хтори менєй бавели на першим стретнуцу.

Екипу Русина на стретнуцох водзел Зденко Шомодї.

