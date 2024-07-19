Природа єй инспирация

Андєлка Античевич (народзена Балащак) з Беркасова, схопносци ґу мальованю указала ище кед ходзела до школи, алє до швета фарбох, хтори зоз щеточку преношела на платно вошла аж кед пошла до пензиї. Гвари, теди була розтерхована од роботи и других бриґох и прицала ю уметносц мальованя. Як и кажди уметнїк, Андєлка гвари же малює теди кед ма инспирацию и вец наставаю прексрасни малюнки.

На новших роботох намальовани попатрунок през облак у хижи єй родичох у Беркасове, дзе и жиє, лєс Лїповача. Таки малюнки и памятки сцел мац єй син Ален, хтори жиє у Беоґрадзе. Подобни малюнок намальовала и дзивки Андреї хтора жиє у Новим Садзе.

– Мала сом вецей вистави на хторих сом викладала свойо малюнки – була то вистава у КПД „Дюра Киш“ у Шидзе, потим у Новим Садзе на „Ружовей заградки“ и у вецей городох у Сербиї, а 2018. року мой малюнок бул виложени и на вистави у Рускей Федерациї у Москви. Тиж сом аж седем раз викладала на Медзинародней вистави „ Жени малярки“ у Майданпеку – приповеда Андєлка Античевич.

Найволї мальовац природу и тото цо коло нєй, стари хижи, гамбари, муровани пец, студнї у дворе, шицко тото цо свидоцтво прешлих, а єй милих часох. Акивна є и у Здруженю женох „Маря“ у Шидзе и часто там малює мурик у дворе Руского дому, а инспирация єй з часу на час и мальованє на склу тиж на дзверох сали Руского дому.

Кед єст инспирациї вец уметнїк тоти свойо чувства виражує на рижних местох, та и технїкох. Новша технїка, хтора ю прицагує то енкаустика, односно мальованє з восковима фарбами пейґлу, та наставаю миниятури хтори прикрашую єй дом, а дарує их и своїм приятельом.