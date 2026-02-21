Природни, пахняци и тирваци

Прекрасни аранжмани зоз мидла, виробени ручно з вельо уваги, сцерпеня и любови, ноша окремне чаривнїцтво. Злученє розкошних квиткох, нїжних фарбох и красних пахох творя елеґантни и префинєни декоративни аранжман, котри уноши цеплоту и красоту до каждого дому. Праве таки красни, пахняци, квитково аранжмани, мали уметнїцки дїла зоз мидла наставаю у рукох нашей собешеднїци Анити Бучко зоз Руского Керестура.
Же би пробовала направиц даяку квецову декорацию котра, окрем того же крашнє випатра, и длуго тирва, Анита пришла на идею прешлого року пред Осмим марцом.
– Понеже єст вельо жени котри любя квеце, алє ше нє знаю старац о нїм, бо нє маю часу, або досц искуства, а любя най им будзе красне, пришла сом на идею же бим, можебуц, могла пробовац направиц даяку квецову декорацию. Виглєдовала сом по интернету, та сом одлучела опробовац ше у вирабяню квецових декорацийох зоз мидла – почина приповедку наша млада собешеднїца и предлужує – наручела сом даскельо фурми, лєм основни, най перше видзим чи сом то годна робиц и чи будзе людзох котри би то сцели купиц. Там дзе онлайн поручуєм мидла, жена котра зоз тим тиж роби ми дакус помогла и посовитовала ме на цо най примеркуєм пред тим як цо почнєм.
Перши квецови аранжман Анита правела своєй мацери, a мац жадала подаровац приятельом нєзвичайни, а красни и ориґинални дарунок. Мац єй була и найвекши порушовач и потримовка же би ше дала до того, а тераз шицко сама роби.
– Вона була задовольна зоз тим як сом то зробела, а квецови аранжман ше пачел и другим, и так шицко почало. И я була задовольна, та сом почала о тим учиц, и куповац вецей материялу и фурми. Людзе котри ше зоз тим занїмаю нє сцу виволац цо и як треба робиц, алє жена од котрей сом поручовала базу за мидла ми сцела помогнуц. Вона ме унапрямела кельо и цо од материялу потребне хасновац у правеню квиткох. Вецей информациї о самим поступку вирабяня сом нашла на интернету, там сом виглєдовала и вичитовала.
Потребне мерковац на дробнїци у виробку
Анита закончела Польопривредну школу у Футоґу, напрям вязани за гортикултуру, так же єй квеце и шицко вязане за ньго нє нєпознате. Мала годзини, а тиж и праксу аранжованя, та гвари же єй прето шицко було лєгчейше.
– Особнє любим квеце, та ше так шицко и поскладало, лєм сом мушела научиц же кельо потребне мидлу же би ше розпущело, кельо треба фарби, а кельо пахнячки и подобни дробнїци. Сам процес вирабяня ма даяки окремносци на котри треба мерковац, наприклад на тото як ше зогрива мидло, воно ше нє шме преграц понеже теди швидко страци свою форму. Тиж потребне и досц часу же би ше шицко тото ствардло и осушело. Пре тото потребне дакус скорей наручиц аранжман, нє мож за годзину шицко порихтац – гвари Анита хтора вше ма порихтани даскельо аранжмани, праве пре таки ситуациї кед дакому такой потребне квеце з мидла. Теди мож виберац лєм з того цо уж направене. Кед дахто жада же би аранжман мал даяки окремни пах, фарбу, або форму квеца, вец ше муши найменєй три днї пред тим явиц, же би вона шицко поробела. Мож вибрац чи аранжман будзе у кошарочки, шкатули, або у букету, лєбо у даяким глїняним черепу, або судзини. Ґу аранжману мож додац и даяку бомбонєру, вино, медведжика…
– Кед слово о самим процесу вирабяня квеца, за вилїванє ше хаснує силиконски фурми. Мидло зогривам на пари и у другей судзини ше воно розпущує, нє потребни даяки други окремни условия, або просториї за роботу. До бази треба найвецей укладац, понеже є досц драга, а ту у околїску нєт нїкого хто ю прави, та ше шицко муши наручиц онлайн. Я тот материял наручуєм зоз Беоґраду, а треба даскельо днї же би сцигол.
Шицко безпечне и за хаснованє
Аранжмани зоз мидла би нє требали стац даґдзе на слунковей шветлосци и на цеплоти, совитує наша собешеднїца, же би нє пременєли фарбу и же би ше мидло нє пущало.
– Шицки тоти миделка зоз котрих направени аранжман, кед же дахто жада, може познєйше и похасновац, понеже тота база зоз природного материялу. Фарби котри хаснуєм тиж за таки мидла наменєни, так же шицко безпечне за здравє, и за хаснованє. Направела сом аж и профили на Инстаґраму и Фейсбуку же би ме людзе могли пренайсц и дойсц до мнє кед им дацо треба. Там ше рекламуєм, а профил ше вола Мале вредне руке, бо мам мали дланї – толкує Анита през шмих.
Найвецей аранжмани Анита попреда кед даяки швета, слави, родзени днї, або кед Дзень залюбених, Осми марец… Теди єст вецей роботи, бешедує Бучкова, а нащивює и базари у валалє, або у околних местох. Нєдавно була и на Капушнїк фесту у Коцуре, отамаль тиж ма досц муштериї понеже є там народзена, а там жиє и єй фамелия Тимкових, та ю и Коцурци познаю.
– Велї людзе ше одволую, явяю, интересую, поручую… Правим менши аранжмани котри коштаю 500 динари, а векши предавам по тисяч, та и три тисячи динари, тельо коштал єден з найвекших цо сом справела. Шицко завиши и од того чи аранжман у кошарочки, чи у шкатули, або даякей судзини, и шицко мерам – кельо ґрами мидла сом похасновала, кельо фарби и друге цо потребне, и по тим формуєм цену. Наприклад, за аранжман стреднєй велькосци потребне видвоїц коло 1.500 динари, а треба ми даскельо днї же бим го направела. Аранжованє идзе швидко, за тото потребне дас пол годзини, уж кед шицко направене и поскладане, вец лєм джобем – толкує нашмеяно.
Гоби, а приноши и заробок
Кед слово о обукох и усовершованю, и о тим Анита виглєдовала и питала ше на даскелїх местох, алє нїґдзе нє нашла же то дахто роби. Кед починала, жадала пойсц на даяку обуку же би єй дахто поуказовал цо и як точно треба робиц, алє затераз таки обучованя нєт. Лєм жена од котрей наручує материял єй послала даскельо знїмки, вше єй дзечнє помогнє и посовитує ю кед ма даяки питаня, або є нєсиґурна.
– У сущносци, сама сом ше научела, крочай по крочай. Провадзела сом совити и напрямки, и з часом то ишло вше лєгчейше и швидше. Затераз нє плануєм реґистровац тоту роботу, баржей то бул гоби з котрим сом себе виполньовала час док ми беба була мала. Познєйше ше ми попачело, а зда ше же мож и заробиц. Знашла сом ше у тим цо робим, та сом и предлужела, а увидзим як будзе далєй. Уживам у аранжованю, у цалих квецових декорацийох зоз мидла, и у тей красоти котра природна, пахняца и тирваца – гварела на концу наша млада собешеднїца Анита.